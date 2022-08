Podcast do ContilNet: Petecão e Tota Filho acreditam em vitória no primeiro turno

Depois de quatro convenções partidárias cheias de surpresas para a política acreana, ContilNet recebe Sérgio Petecão e Tota Filho para um bate-papo no podcast desta sexta-feira (5).

O assunto não poderia ser outro: política. Os convidados fizeram uma análise da conjuntura das próximas eleições. “Ninguém sabe nem quem são os candidatos, como vamos saber quem apoiar num possível segundo turno?”afirmaram em tom descontraído.

“Mailza virou vice hoje. Até ontem ouvi de Bocalom que ele iria apoiar Mailza, mas não tenho dúvida de que o Boca vai apoiar Petecão”, avalia o próprio candidato ao Governo.

“Esse tipo de comportamento dos partidos prejudica. O que passa pra população é que a política é uma bagunça. E a política não é uma bagunça. Agora se for nesse oba oba realmente é isso que a sociedade pensa”, falou Petecão.

“Essa questão de montar chapa em cima da hora não passa uma ideia boa para o nosso estado. Não dá mais pra ficar governando de qualquer jeito, pensando no passado. Precisamos pensar no futuro. O que estou vendo do meu estado não é uma realidade muito boa não”, disse Tota Filho.

