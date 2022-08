Polícia Federal realiza operação no Acre para combater tráfico de drogas entre estados

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão, busca e apreensão durante a Operação Dissimulo. O objetivo é investigar e desarticular associação criminosa que atua no tráfico de drogas interestadual, com a utilização de “mulas” no transporte aéreo.

A investigação policial que desencadeou a Operação Dissimulo começou a partir da prisão de uma mulher que, se utilizando de documento falso, tentou embarcar no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, Rio Branco, no Acre com destino a cidade de João Pessoa, na Paraíba.

Além do documento falso, ela trazia consigo junto ao corpo, aproximadamente, de 3,723kg (três quilogramas e setecentos e vinte e três gramas) de droga consistente em cocaína).

A partir de sua prisão ocorreu o aprofundamento das investigações chegando-se a associação criminosa voltada para esse tipo de tráfico de drogas. Durante as investigações, descobriu-se a participação de várias outras pessoas, que tinham função essenciais, como os que aliciavam as “mulas” para o transporte, bem como taxistas e até mesmo pessoas com a função de encontrar e alugar imóveis para servir de alojamento para o grupo criminoso.

Esse grupo criminoso praticava o tráfico de drogas interestadual através do modal aéreo, que partindo do Acre e tinham como destino o nordeste, especialmente o estado da Paraíba.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Acre, nas investigações de repressão ao tráfico de drogas, possui como diretriz a descapitalização e a prisão dos envolvidos, expropriando-as de todo o patrimônio, bens e valores acumulados a partir das suas atividades ilícitas, como forma de aniquilá-las financeiramente, frustrando qualquer tentativa de sua reestruturação após a deflagração das operações.

A deflagração da Operação Dissimulo contou com a participação de 40 policiais federais dos estados do Acre, dando-se fiel e integral cumprimento às 08 ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar e ao 01 mandado de prisão preventiva. Foram apreendidos, bloqueados e sequestrados veículos e ativos financeiros.