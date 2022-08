A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, em ação conjunta com a polícia Civil, logrou êxito na recuperação da motocicleta que foi subtraída da vítima do homicídio.

Na ocasião, os militares e policiais civis levantaram informações do local que o veículo estava escondido e conseguiram localizá-lo.

Frisa que o local servia como acampamento para os malfeitores se esconderem da equipe policial.

Assim, o veículo foi entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis.