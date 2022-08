Prefeitura de Rio Branco lança campanha para vacinar crianças contra pólio e outras doenças

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco lançou nesta sexta-feira (12) duas campanhas de vacinação, uma contra a poliomielite com foco em crianças menores de 5 anos, e outra para atualização da caderneta vacinal dos menores de 15 contra diversas doenças.

Segundo Socorro Martins, coordenadora da vigilância epidemiológica da Semsa, a cobertura vacinal na capital está baixa e há preocupação de que doenças já erradicadas, como a poliomielite – também chamada de paralisia infantil, com certificado de erradicação no país desde 1994 – voltem ao cenário.

“Nós temos mais de 30 mil crianças abaixo de cinco anos para serem vacinadas, e esse ano nossa cobertura está em 40%, quando o Ministério da Saúde recomenda 95%. Então, temos uma defasagem muito grande”, diz Socorro.

A campanha vai até o dia 9 de setembro e o Dia D será no dia 20 de agosto. “Teremos vários postos extras e, ao fim, no dia 9 de setembro, nosso objetivo é ter vacinado 95%”, afirmou a coordenadora.

As vacinas estão disponíveis em 55 salas de vacinas distribuídas de forma a facilitar o acesso da população. Todas as Unidades de Saúde dispõem de todos os imunizantes ofertados pelo SUS, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas, e aos sábados nas URAPS, de 08 às 13 horas.

POLIOMIELITE

O grupo alvo é a criança de um a cinco anos de idade, totalizando 25.757, que deverão ser vacinadas INDISCRIMINADAMENTE com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

MULTIVACINAÇÃO

Atualizar o esquema vacinal das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade de forma seletiva de acordo com as recomendações do calendário. Tendo em vista que o indivíduo pode receber dose de mais de uma das vacinas ofertadas. A meta é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme situação vacinal encontrada de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. Atualmente são oferecidas 19 vacinas para crianças e adolescentes, com esquemas vacinais diferenciados.

As vacinas são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ausência da Caderneta de Vacinação não é um impeditivo para se vacinar. A orientação para quem perdeu o documento é procurar o posto de saúde, onde as vacinas foram aplicadas, para resgatar o histórico de imunização e fazer a segunda via.