Prefeitura de Senador Guiomard abre licitação de pregão presencial para contratação de empresa

A Prefeitura Municipal de Senador Guiomard abre licitação de pregão presencial 021/2022 para contratação de empresa especializada em eventos (rodeio), destinado a prestar os serviços de montagem e desmontagem de estrutura para realização do evento da ExpoQuinari setembro 2022, compreendendo: arquibancada e camarote, iluminação e toda infraestrutura necessária para realização do rodeio durante a feira de agronegócio. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 19 de agosto de 2022, 09:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.