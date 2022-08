Prefeitura Municipal de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico para aquisição de material

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), abre licitação de pregão eletrônico 004/2022 para aquisição de material permanente – câmara frigorífica, tendo como critério de avaliação MENOR PREÇO por ITEM, para atender o Contrato de Repasse nº 853135/2017, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Município de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 17 de agosto de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.