Professora é morta a facadas por ex-aluno por ter dado bronca em aula

Uma professora foi assassinada na madrugada desta quarta-feira (24), em Inhumas, Goiás, por um ex-aluno. A vítima teve a casa invadida e foi golpeada repetidas vezes com uma faca.

O responsável pelo crime é um jovem de 24 anos, que foi preso momentos depois do assassinato, segundo explicou ao g1 o major da Polícia Militar Israel Rodrigues.

A investigação concluiu que o criminoso agiu por vingança, por causa das vezes em que recebia bronca da professora em sala de aula.

Segundo a Polícia Militar, Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos, deu aula para o criminoso em 2021 e trabalhou até janeiro no colégio em que o rapaz estudava.

“O rapaz disse que guardava uma raiva muito grande por parte da professora, pois era sempre chamado a atenção porque bagunçava em aula e vendia drogas nas imediações do colégio, além de ser levado para a coordenação do colégio”, relatou o major Rodrigues.

Criminoso é localizado e preso

O criminoso, que não teve a identidade revelada, foi localizado após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um ferimento no pé.

Ao perceber a invasão do rapaz encapuzado em casa, Cleide chamou o filho, que foi ferido pelo rapaz com uma facada no braço. O suspeito, então, escapou pulando o muro da residência, momento no qual se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após o ataque e encontrou Cleide ainda com vida. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.