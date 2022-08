Prova dos Três Tambores é mais uma atração confirmada na Expoacre 2022

Mais de 120 competidores já confirmaram presença na Prova dos Três Tambores, competição que será realizada na próxima quarta-feira, 3, às 19h, na Arena de Rodeios da Expoacre, em Rio Branco. As modalidades de disputa se dividem em 11 categorias, que vão do nível iniciante ao profissional, tanto kids quanto adulto. Os vencedores receberão premiações em dinheiro e fivela característica do esporte.

A competição é promovida pelo Estado do Acre e pela Federação Acreana de Três Tambores. Segundo o presidente da National Barrel Horse Association (NBHA Brazil), Kalu Ferraz, o público deverá ver uma competição de alto nível, cheia de emoção e técnica em todo o percurso percorrido pelos competidores.

“Já estamos há 12 anos promovendo esse esporte no Acre. A prova basicamente é uma mistura de elegância e velocidade, cheia de adrenalina, já que o objetivo é fazer todo percurso sem derrubar os tambores e no menor tempo possível”, explica Kalu. Ainda de acordo com o presidente, o Acre já foi bicampeão nacional e vice-campeão no internacional.

Entre os competidores está Natália Inácio, que compete há mais de 20 anos e acumula diversas vitórias nas categorias em que concorre. “A expectativa para a prova é grande e a disputa é sempre muito acirrada. Irei correr com dois animais: um chamado Western Fling, na categoria Feminina, uma das mais desafiadoras; o outro, Mutano Leo, na categoria Potro de até 4 Anos de Idade. Estamos treinando muito para essa prova e espero obter resultados positivos”, diz a competidora.