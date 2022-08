Restaurante Só Frango é atingido por incêndio em Rio Branco; VÍDEO

O restaurante Só Frango foi atingido por um incêndio de pequenas proporções no final da tarde deste domingo (21), na Travessa Alexandre Lopes, bairro José Augusto, em Rio Branco.

Populares informaram que viram a fumaça saindo de dentro do restaurante e acionaram o Corpo de Bombeiros. O estabelecimento estava fechado no local do ocorrido e quando os bombeiros chegaram quebraram a porta de vidro e entraram no local.

Ao todo, três caminhões se deslocaram para combater as chamas que, segundo o tenente Jônatas Gomes, atingiram partes da cozinha e por pouco não atingiu dois cilindros de gás, podendo ocasionar uma explosão.

Os bombeiros conseguiram conter o fogo, mas não informaram o que causou incêndio. O motivo será confirmado em um laudo pericial que será realizado.