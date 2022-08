Rio Branco-AC precisa repetir feito raro do futebol acreano na Série D para avançar às quartas de final

O Galvez foi o único clube acreano que conquistou classificação na Série D após ter empatado o primeiro jogo no Acre. Há dois anos, o Imperador empatou sem gols com River-PI na Arena da Floresta , na capital acreana, e depois venceu os piauienses por 1 a 0 dentro do domínio rival.

Em todas as outras três oportunidades nesse mesmo cenário, o futebol acreano foi eliminado.

O Rio Branco-AC, no entanto, nunca se deparou com esse cenário de igualdade no primeiro jogo em casa. A ausência de vantagem na partida de ida em fases decisivas, no entanto, não tem sido um bom resultado para o Estrelão.