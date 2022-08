“Safada, bandida e chachorra”: Influencers do Acre trocam acusações e caso vai parar na Justiça

A internet acreana está sempre surpreendendo e a ‘treta das blogueira’, que mais parece uma novela, ganha mais um capítulo.

Na noite desta terça-feira (17), o influenciador Thiago Drudi, conhecido como Acreana Real, fez uma live em seu Instagram (veja vídeo abaixo) onde fala tudo o que pensa da também influenciadora e ex-miss Acre Iasmyne Sampaio.

Drudi acusa Iasmyne de ter acabado sua amizade com Juliana Vellegas e não poupa adjetivos para o desafeto: “Todas as raivas que eu tenho do Acre é só da Iasmyne. A fofoqueira, safada, bandida e cachorra, chegou no Acre fazendo toda a fofoca”, diz, se referindo às notícias veiculadas que Acreana Real havia entrado de penetra e causado mau estar no São João da Thay, evento ocorrido no Maranhão em junho deste ano.

Ao ContilNet, a influenciadora Iasmyne disse que já registrou um boletim de ocorrência: “As medidas cabíveis já foram tomadas. As pessoas têm que parar de achar que a internet é terra sem lei.

O que eu passei eu sei muito bem. Testemunha é o que não falta. Mas tudo será resolvido legalmente”, disse.

Iasmyne afirmou ainda que espera que a situação seja resolvida de forma legal, na Justiça. “Retirei qualquer coisa sobre o assunto das minhas redes para que seja resolvido apenas de forma legal, e até mesmo para preservar outras pessoas envolvidas. Não sou refúgio para frustração de ninguém. E agora tudo que ele tiver para falar comigo vai ser com meu advogado”, finalizou.

Veja parte da live do influenciador Acreana Real.