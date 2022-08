Secretário dá detalhes sobre vagas e prazo do concurso da Prefeitura de Rio Branco

Na última sexta-feira (12), o prefeito Tião Bocalom publicou um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) que instaura a comissão do concurso público efetivo da Prefeitura de Rio Branco.

Ao ContilNet, o secretário de Gestão Administrativa do município, Johnatan Santiago, deu detalhes sobre o certame.

Santiago explicou que neste momento a comissão foi instalada e fará a parte burocrática para a realização do certame.

“Agora será feito o levantamento do quantitativo de vagas e dará início ao processo de licitação para escolha da banca”, informou.

Esta etapa, de acordo com o secretário, deve demorar em torno de 20 dias. “Só a partir daí saberemos o quantitativo de vagas e cargos”, explicou.

Mesmo sem informações precisas sobre todos os cargos, Johnatan antecipou ao ContilNet que haverá vagas para controlador geral, procurador, contadores, para a área de informática e para o Instituto de Previdência.

A intenção do gestor é que até o final do ano a primeira fase tenha sido concluída.