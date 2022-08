Seinfra abre seletivo com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 7 mil

A Secretaria Municipal De Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) anunciou nesta segunda-feira (15) a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de técnicos na área de engenharia, arquitetura, topografia, auxiliar de topografia, desenhista técnico e agente administrativo o município de Rio Branco.

O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado. Ao todo, são 73 vagas para níveis fundamental, médio e superior e terá validade de dois anos.

As inscrições para este processo seletivo simplificado serão realizadas em duas etapas. A pré-inscrição pode ser feita através do endereço eletrônico https://www.rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br ou http://www.riobranco.ac.gov.br a partir das 0h do dia 22 de agosto até às 23h59min do dia 26 de agosto.

A inscrição definitiva ocorrerá no período de 22 a 29 de agosto, na sede do Centro de Referência do Servidor Municipal – CRSM, Rua Manoel Cesário, nº 450 – Bairro Capoeira, Rio Branco/AC, das 08:30 às 12:00 e de 14:00 às 17h.

Os salários variam de R$ 1 mil até R$ 7.272,00.

Veja o edital completo: