Sem apoio, técnico vê São Francisco fora da briga pelo título do Acreano Feminino

O treinador conta com um elenco caseiro formado por cerca de 15 jogadoras e lamenta a falta de apoio ao clube para a participação na competição estadual. A equipe tem treinado uma vez por semana, no campo do Sest/Senat, na Vila Acre, em Rio Branco (AC), desde o mês de julho.

– Estamos treinando só na segunda-feira. Este ano estamos sem apoio de nada, até do clube. A gente não tem campo pra treinar, estamos meio quebrados este ano. Vamos participar por participar. Estamos fechando o elenco ainda e este ano vamos só com pratas da casa mesmo, sem contratação. Não temos dinheiro para fazer esse investimento. Procuramos apoio, mas não conseguimos de ninguém. Estamos indo na raça mesmo – destaca.

Diante das condições, Cleuto Silva é sincero e diz que não vê o São Francisco como candidato ao título.

– Este ano não vamos briga pelo título não, só participar mesmo. Ano passado tivemos apoio e investimento e esse ano nada – afirma.

Na última segunda-feira, o São Francisco fez um amistoso contra o Rio Branco-AC, na Arena da Floresta, na capital acreana, e venceu por 10 a 0.