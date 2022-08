Senado, vice e Senado: a trajetória da professora Marcia Bittar

Início

Lá atrás, quando as discussões sobre as eleições começaram a tomar conta das rodas de conversa sobre política, o nome de Marcia Bittar (PL) para a disputa do Senado causou estranheza em muita gente. Poucos botavam fé que a empreitada iria pra frente.

Vai e vem

De lá pra cá, muita coisa aconteceu e muita coisa também mudou. De pré-candidata ao Senado, Marcia virou pré-candidata a vice-governadora na chapa de Gladson Cameli (PP). O final dessa história, todo mundo já conhece: Gladson não aceitou a indicação do seu aliado, o senador licenciado Marcio Bittar (UB), e o rompimento veio.

MDB

Preterida pelo governador, Marcia Bittar encontrou no fortíssimo MDB acreano um bom aliado. O partido, que tem a bolsonarista Mara Rocha como pré-candidata ao Governo, tinha até pouco tempo atrás a médica e deputada federal Jéssica Sales como pré-candidata ao Senado. No entanto, a parlamentar, que acabou de passar por um tratamento contra um câncer, desistiu da disputa majoritária para focar na saúde e na reeleição. Era a brecha que Marcia precisava para iniciar as tratativas com o MDB.

Calou a boca

Iniciadas as tratativas e confirmado o nome de Marcia para a disputa ao Senado na chapa emedebista no último dia 5, data da convenção do partido, a vice-presidente do PL calou a boca de muita gente. Além de se garantir na disputa majoritária, Marcia ainda levou dois partidos para uma aliança com o MDB: o seu partido, o PL, e o Republicanos, partido presidido no Acre pelo seu filho, João Paulo Bittar.

100%

Inclusive, a chapa majoritária desse grupo, composta pela deputada federal Mara Rocha para o Governo, o pecuarista Fernando Zamora (PRTB) para vice e Marcia Bittar para o Senado, é a única chapa 100% bolsonarista do Acre.

Firme

Apesar de já ter tido seu nome escolhido para o Senado na chapa de Mara Rocha, Marcia Bittar ainda enfrenta ‘alguma’ resistência entre emedebistas. Digo ‘alguma’, porque não se pode nem falar em racha, já que a maioria dos caciques do partido aprovou o seu nome, tanto que foi escolhido em convenção. É impossível agradar todo mundo. Por enquanto, Marcia segue firme na disputa pelo Senado.

Reviravolta

Do outro lado, em mais uma daquelas reviravoltas que a política dá, a ex-procuradora-geral do Acre e ex-vice governadora Nazareth Araújo foi a escolhida da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) para disputar o Senado no pleito deste ano. A indicação do nome de Araújo foi uma surpresa para muita gente, já que a expectativa era que Jorge Viana disputasse a vaga da Casa Alta do Congresso Nacional pelo PT.

Cenário

“O cenário se deu a partir da decisão de Jorge Viana de concorrer ao Governo do Acre, como era o desejo externado pela militância”, disse à coluna procuradora.

Honra

Segundo Araújo, a escolha pelo seu nome foi recebida com muita honra. “Sinto-me honrada, emocionada e motivada pela escolha da Federação Esperança do Acre, no cenário forte da necessidade da defesa da Democracia, que tanto fez falta a mim e a minha família, em uma época muito triste de Brasil, como a que atravessamos agora”, contou.

Disputa

Questionei a procuradora se ela acha que pode dividir votos com o também pré-candidato ao Senado, Jenilson Leite (PSB), já que fazem parte do mesmo campo, o da centro-esquerda. Para Narazeth, o eleitor é supremo e fará a escolha diante das propostas apresentadas por cada candidato. “Penso que todos os candidatos defenderão propostas, e estarão para a escolha do eleitorado. O que nos norteia é fazer uma campanha limpa, defendendo a boa representação do Acre, em um espaço como o Senado da República”, finalizou.

Chamado

O ex-presidente do PT e pré-candidato a deputado estadual, Cesário Braga, comentou hoje nas redes sociais que a escolha de Jorge Viana para disputar o Governo foi um ‘chamado’ do povo. “O Acre enfrentava momentos difíceis na década de 90 e com Jorge Viana mudou pra melhor, agora, mais uma vez o povo passa por dificuldade e o chamou para ser candidato a governador, Jorge se colocou à disposição para ajudar”, escreveu.