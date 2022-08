“Senhor das armas” sofre acidente de trânsito e dá entrada na UPA da Sobral

O policial penal que está em regime de monitoramento por tornozeleira eletrônica, Francisco Jefferson Gomes de Moraes, 38 anos, conhecido popularmente como “Senhor das Armas”, sofre um acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (3) no cruzamento da rua A com Ana Nery, no bairro Palheiral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o “Senhor das Armas” trafegava sozinho no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Biz, de cor branco e placa MWO-2J72, pela preferencial que é a rua A, quando o motorista de um carro modelo Palio, de cor preto e placa MZR-1115, saiu da rua Ana Nery e não parou no cruzamento, onde bateu no motociclista.

Depois de bater na motocicleta, o motorista parou próximo ao local e prestou socorro a vítima, ligando para a polícia e uma ambulância. Com a força do impacto, Francisco acabou caindo sob o asfalto e acabou tendo uma convulsão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, dando os primeiros atendimentos à vítima e, em seguida, o policial penal foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Francisco tente várias escoriações pelo corpo e uma leve lesão no joelho direito. O estado de saúde do homem é considerado estável.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e a área foi isolada para o trabalho da perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o veículo foi removida por familiares da vítima.