Temporal na Capital causou 28 ocorrências com danos materiais, diz Corpo de Bombeiros

O número de ocorrências com perdas e danos materiais na Capital, Rio Branco, por causa do temporal ocorrido na tarde deste domingo (28), chega a 28 casos. A estrada que liga Rio Branco ao município de Porto Acre ficou bloqueada por algumas horas em função da queda de uma árvore.

As informações são do coronel Charles Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), ao relatar o total de ocorrências comunicadas ao órgão pelas pessoas afetadas.

A chuva e a forte ventania levaram o CBMAC a por em prática um plano de ações de contenção de danos na capital, composto de três guarnições de salvamento atendendo com cortes de árvores que caíram na cidade durante o fenômeno climático. Além disso, a Defesa Civil do Município já foi notificada pelos bombeiros acerca do destelhamento de casas.

Entre os bairros afetados com destelhamento, desmoronamento, desabamento, ou a queda de árvores estão Baixada da Sobral; Tucumã, Rui Lino até a Vila Ivonete; Estação Experimental, Calafate, João Eduardo, Jardim Primavera, Floresta Sul e Bairro da Paz. Felizmente, até o momento, não houve registro de vítimas feridas.

Veja alguns vídeos da ventania e dos prejuízos: