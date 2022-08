Troca de tiros entre facções causa pânico em escola no Acre

Troca de tiros entre membros de organizações criminosas rivais no município de Sena Madureira causou pânico entre estudantes da Escola Estadual Assis Vasconcelos. Segundo informações da Polícia Militar, não houve disparos perto da escola, mas um dos envolvidos conseguiu correr e os estudantes viram que ele estava segurando uma arma.

Segundo informações da Polícia Militar, “a ocorrência não tem nada a ver com a escola, mas um dos envolvidos que estava numa moto colidiu com um veiculo e ele saiu correndo. Ao passar perto da escola foi visto com a arma. Ninguém entrou na escola, nem os tiros foram disparados perto. Os disparos ocorreram a mais de um quilômetro do local”.

As investigações para identificar os autores estão em andamento. A Polícia Militar pede que as pessoas que puderem ajudar com informações, anonimamente, que liguem para o 190.

A direção da escola optou por liberar os estudantes para casa, dada a situação de pânico gerada. A moto utilizada por um dos envolvidos na ocorrência foi recuperada. A motocicleta havia sido roubada ontem na capital Rio Branco, de acordo com informações da PM.