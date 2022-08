Uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública é pauta de reunião do COMSISP

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, conduziu, na manhã desta sexta-feira, 12, a reunião ordinária do Comitê Gestor do Sistema Integrado de Segurança Pública (COMSISP). Durante o encontro, que aconteceu na sede da pasta, os membros do comitê discutiram e aprovaram a Resolução nº 32, que versa sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública, no âmbito do Sistema Integrado de Segurança Pública.

Formado pelos gestores da Sejusp, Polícia Militar (PM/AC), Polícia Civil (PC/AC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM/AC), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto Socioeducativo (ISE) e Detran/AC, o COMSISP, além de outras demandas de interesse da sociedade, também discutiu assuntos relacionados à inclusão do Instituto Socioeducativo do Acre para percepção dos recursos do Fundo Nacional de Segurança.

Representando suas instituições, participaram da reunião, além do secretário Paulo Cézar; o comandante-geral da PM/AC, coronel Luciano Dias Fonseca; o delegado-geral da (PC/AC), Henrique Ferreira Maciel; o subcomandante do CBM/AC, coronel Éden da Silva Santos; o presidente do ISE, coronel Mário César Sousa de Freitas; e o presidente do Iapen, Glauber Feitoza Maia.

O COMSISP

O Sistema de Segurança Pública (SISP) possui como órgão de governança o Comitê Gestor do Sistema Integrado de Segurança Pública (COMSISP), de caráter consultivo e deliberativo, responsável por fortalecer a política de integração e otimizar o resultado das ações e operações desencadeadas, com fim de prevenir e reprimir os crimes que mais impactam a ordem e a paz social.