Varíola dos macacos: Brasil confirma dois primeiros casos em bebês

Os dois primeiros casos de varíola dos macacos (monkeypox) em bebês do Brasil foram confirmados esta semana por autoridades de saúde dos estados de São Paulo e da Bahia, segundo informou o jornal O Globo nesta terça-feira (23/8).

De acordo com a secretaria municipal de saúde de São Paulo, um menino de 10 meses, residente da capital, apresentou os primeiros sintomas da infecção em 11 de agosto. Entre eles, febre e lesões cutâneas. O bebê permanece em isolamento domiciliar, com quadro clínico estável e sem agravamento.

Na Bahia, um bebê com 60 dias de vida foi diagnosticado com a varíola dos macacos em 5 de agosto.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), recém-nascidos, crianças pequenas e pessoas com deficiências imunológicas subjacentes correm risco de desenvolver sintomas mais graves da doença uma vez que têm o sistema imunológico mais frágil. Em casos raros, a infecção pode levar à morte.

Varíola dos macacos no mundo

Cerca de 41,7 mil casos de varíola dos macacos foram identificados em todo o mundo desde maio deste ano, segundo dados do Our World in Data, plataforma de monitoramento ligada à Universidade de Oxford, do Reino Unido. Há 12 mortes confirmadas.

O Brasil contabiliza 3,7 mil casos da infecção, com uma morte confirmada em Minas Gerais.