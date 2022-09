A Fazenda 14: Itens eróticos e novas regras agitam bastidores

O fogo no feno está sendo aquecido! Daqui a uma semana, “A Fazenda” volta com tudo, e seu celeiro de celebridades já está dando o que falar. Com apresentação de Adriane Galisteu, o reality da RecordTV está com estreia para terça-feira, 13 de setembro. O que está realmente pegando fogo são as novas regras dos bastidores.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Em OFF, os participantes terão um trabalho árduo pela frente. Todos terão que fazer suas fotos de chamadas e maquiagem sozinhos. A emissora enviou um alerta para todos ficarem atentos, pois, uma vez na mala, não poderá ser enviado para casa. Outra novidade são o número de confinados: 24 peões no total. Nomes quentes como Deolane Bezerra, que agitou as redes sociais com o rumor de sua participação, e Deborah Albuquerque estão nesta lista, bem como o ex-carrossel Thomaz Costa.

Ainda segundo a colunista, a Record está muito empenhada em punir quem vazou os nomes, já que a confidencialidade é primordial, e também, são poucos departamentos que tem acesso, como os de confecção, e os motoristas que buscam os participantes do reality rural.

PRÉ-CONFINAMENTO

Todo o reality tem aquela fase de adaptação ao confinamento, que é quando os participantes são “sequestrados”, fazem o sumiço, e aparecem em rede nacional algumas semanas depois. O de “A Fazenda 14” já começou, e o que surpreendeu a todos foi a lista de permissões. As informações de Léo Dias, do Metrópoles, revelaram que alguns itens não convencionais, e não permitidos em edições anteriores, ganharam “carta branca”, como brinquedos eróticos para o isolamento.

Outra informação do colunista traz novidades: Livros, acessórios de musculação, doces, filmes em pen-drives, e até Ipads e tablets, sem internet. E os massageadores adultos também estão liberados. A única proibição que segue intacta são as de que os participantes devem testar negativo para covid-19, e a circulação no hotel está proibida.

NOVA CHANCE

O fogo no feno de “A Fazenda”, produção da Record TV, está para começar! O reality rural da mais amado do Brasil está chegando com força no próximo mês, mais precisamente, dia 13 de setembro. E entra ano, sai ano, a gente sabe que vários participantes são injustiçados, ou eliminados no auge do seu potencial. Por isso, o OFuxico separou alguns nomes polêmicos que foram eliminados cedo demais e que mereciam uma nova chance.

VIDA VLATT

A participante foi a primeira eliminada da Fazenda 10, e saiu no auge de suas brigas e encrencas com Ana Paula Renault. Vida Vlatt caiu na roça e saiu logo de primeira. Porém, devemos lembrar que ela estava disposta a causar com seu jeito sincero. Um dos momentos mais marcantes foi quando ela e a loira discutiram no antigo “Programa do Porchat”.

GABI PRADO

Também da Fazenda 10, Gabi Prado lutou bastante, mas, foi a sexta eliminada. Ela, sempre polêmica e com o seu pavio curtíssimo, comprou diversas tretas e não deixava passar nada em branco. Diversas vezes ela e Nadja Pessoa tiveram arranca rabos enormes, com direito à água na cara.

ANA PAULA RENAULT

Parece que a Fazenda 10 deu grandes nomes para o elenco, mas, eles foram eliminados cedo demais. Ana Paula comprou uma treta enorme com a queridinha do público, Nadja Pessoa. Embora o embate tenha começado de forma branda, as duas levaram isso até o último nível e, na roça de ambas, Ana levou a pior e ficou chocada com sua eliminação.

GRETCHEN

O único caso desta lista que não foi eliminação, e sim desistência, é o de Gretchen. A rainha do rebolado, que recentemente fez uma postagem com uma suposta indireta, esteve na Fazenda 5, e toda a sua participação foi icônica: Desde as brigas que comprou com Penélope Nova e Roberta Portella, até as fofocas que ela fazia com Viviane Araújo. O episódio de sua desistência ficou marcado como um dos grandes momentos e auges da Fazenda, e certamente, em uma nova participação, ela arrasaria novamente.

NANY PEOPLE

Diretamente da terceira edição de A Fazenda, Nany People sempre com seu humor contagiante, e seu jeito sincerão, foi a quinta eliminada, e teve um grande arranca rabo com Monique Evans e muitos outros participantes. Infelizmente na época, Nany não conquistou tantos corações e saiu cedinho, mas, em uma volta, temos certeza que ela deixaria muitos participantes para trás com seu carisma único.

ANDRESSA URACH

O primeiro nome que muitos lembram ao falar do reality é o de Andressa Urach, recentemente foi lembrada por Laura Keller e sua treta no “SuperPop”. Com barracos em todas as semanas, com seu jeito único, e gerando muitos memes que estão ai presentes até hoje, a participante saiu perto da reta final, comprando altas brigas com Denise Rocha e Bárbara Evans, a ganhadora da edição. Em uma volta, com certeza teríamos bastante coisas assim, visto que ela segue causando polêmicas.

DENISE ROCHA

Um dos poucos nomes do reality nesta lista que chegou na final, Denise Rocha , fazendo muito sucesso em uma grande plataforma adulta, entregou tudo: polêmica, barracos, emoção, drama, e muito mais. A participante ficou em segundo lugar, e mesmo após sua participação, ela rendeu muitos momentos, como a reconciliação com Urach e grandes tretas no “Hoje Em Dia”.

LUIZA AMBIEL

A musa da “Banheira do Gugu” ganhou o coração de muitos no começo do reality, mas ao longo do confinamento, algumas escolhas não a favoreceram e ela perdeu o favoritismo. Porém, não perdeu a língua afiada. Se ela topasse voltar, acreditamos que ela renderia o dobro de tretas e o dobro de memes. Quem não lembra da treta do balde e do doce de leite, protagonizadas por Luiza?

LIZIANE GUTIERRES

Se falamos de polêmica, Liziane é um dos nomes da última edição que marcaram, seja porque foi perseguida logo no início, e saindo bem cedo, ou também porque deixou a última festa da edição imperdível com direito a berro, treta e até agressão. Em um retorno, ela sabe o que público deseja e poderia render bastante.

ERIKA SCHNEIDER

A modelo Erika Schneider é um dos nomes mais injustiçados da última edição de “A Fazenda”. Saindo em uma roça apertada, a loira tinha tudo que muitos precisavam ter: pulso firme e argumentos. Infelizmente, ela saiu logo na terceira semana, deixando o time com Rico Melquiades desfalcado. Temos certeza que ela continuaria se destacando e trazendo o bom e velho entretenimento para todos.