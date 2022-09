A nove dias das eleições, Eduardo Velloso visita Sena, Manoel Urbano e Santa Rosa

Com a campanha nas ruas e na boca do povo, o senador e candidato a deputado federal, Dr. Eduardo Velloso, segue nesta sexta-feira, 23, para os municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, onde se reunirá com lideranças políticas, apoiadores e eleitores.

Dr. Velloso disse que se emociona com as demonstrações de apoio e carinho da população e dos amigos, como na carreata realizada na quarta-feira. “Foi um grande abraço coletivo que recebemos em Cruzeiro do Sul. Uma carreata para ficar na história”.

A nove dias das eleições, Dr. Velloso alia a agenda de campanha com a rotina de médico, que fez questão de manter em dia. Nesta quinta-feira, 22, realizou várias cirurgias que já estavam marcadas previamente. Sua esposa, a cardiologista Rejane Velloso, que o acompanha em todas as atividades políticas, mas também continua atendendo e conciliando seus atendimentos aos pacientes.

“Avançamos na campanha tanto na capital quanto no interior do estado, a agenda está intensa, mas não podemos deixar nossos pacientes sem atendimento”, enfatiza o candidato.

No sábado, a agenda será em Rio Branco com reunião na Vila Acre e outros encontros políticos durante todo o dia.