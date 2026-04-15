Entre as atribuições estão a coordenação do cadastro de eleitores

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) tornou público um novo edital para escolha de magistrados que irão atuar em zonas eleitorais de diferentes municípios acreanos. Entre as vagas disponíveis está a da 3ª Zona Eleitoral, localizada em Sena Madureira.

A função será exercida por juiz ou juíza da comarca local, que ficará responsável pelos serviços da Justiça Eleitoral no município, atendendo também a cidade de Manoel Urbano. O cargo tem papel fundamental no funcionamento do sistema eleitoral e na preparação para os próximos pleitos.

Entre as atribuições estão a coordenação do cadastro de eleitores, acompanhamento de procedimentos administrativos, fiscalização das normas eleitorais e condução dos trabalhos durante o período de votação e apuração.

Além da vaga em Sena Madureira, o processo contempla oportunidades em outras zonas eleitorais do Acre, alcançando municípios do interior e também da região metropolitana.

Os magistrados interessados deverão formalizar a inscrição por meio de formulário digital disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Após o preenchimento, a documentação exigida deverá ser enviada à Corregedoria Regional Eleitoral.

A publicação do edital ocorre em fase estratégica, diante da aproximação das eleições de 2026, período que exige planejamento antecipado e reforço na estrutura da Justiça Eleitoral em todo o estado.