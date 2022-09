Ação conjunta da polícia combate conflito entre facções criminosas no Acre

Uma operação conjunta deflagrada na manhã desta sexta-feira (16) pelas Polícias Militar e Civil culminou com a realização de novas prisões e apreensões em Manoel Urbano, cidade do interior do Acre que vive momentos de tensão por conta da guerra entre facções criminosas. Ao todo, dois maiores de idade foram presos e houve, ainda, a apreensão de dois menores de idade.

Entre os presos está um foragido da justiça. Com ele, os policiais encontraram uma pistola, calibre 380 e várias balas intactas. As guarnições receberam informações de que um indivíduo identificado como Jonas que tem um mandado de prisão em seu desfavor, estaria se escondendo com outros infratores em uma casa abandonada. Em ato contínuo, foi montada uma operação sendo acionado o comandante e mais três policiais militares. Duas equipes foram montadas com a meta de prender os criminosos.

Ao chegar na casa abandonada, os policiais visualizaram dois suspeitos, sendo que os mesmos são conhecidos por integrar organização criminosa e haviam sido presos há uma semana. No momento da abordagem foi percebido que os dois tentaram esconder alguma coisa dentro de uma caixa de som velha. Ao ser feita a verificação, os policiais encontraram um revólver, calibre 32, com uma munição batida.

Em outro endereço, os policiais conseguiram prender Jonas Araújo de Freitas que, até então, era considerado foragido da justiça. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 380, municiada. Na mesma ocasião, também foi apreendida uma caixa contendo 49 balas intactas e 20 reais em dinheiro. A namorada de Jonas também foi presa e encaminhada para a Delegacia de Manoel Urbano.

Em conversa com os policiais, Jonas confirmou que há dois dias tinha sido ferido nas nádegas por um projétil. O ataque, segundo ele, partiu de membros de uma organização criminosa rival.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Manoel Urbano para os procedimentos de praxe.