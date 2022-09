Acre no Paris Fashion Week: chapelaria Sol e Lua é convidada para projeto

O Paris Fashion Week é o evento mais importante da área da moda nos últimos anos e participar da semana de moda da capital francesa é uma experiência única. A marca acreana Chapelaria Sol e Lua é uma das empresas que vai sentir de perto como é participar do evento mais visado nesta área.

A Chapelaria participa do Paris Fashion Week através do The Trendy Showcase, um projeto criado e idealizado pela French Touch Consultancy e desenvolvido por brasileiras com o intuito de proporcionar uma estratégia de comunicação das marcas apresentada de maneira exclusiva durante as semanas de moda internacional. Além de criar conteúdo diferenciado para promover os produtos em canais de comunicação mundial.

Lindomar Neves, a CEO da Chapelaria, afirma que a marca foi pega de surpresa com o convite. “Nós já participamos do São Paulo Fashion Week, a proposta não é diferente. Agora são modas autorais do Brasil no Paris Fashion Week, esse é o grande diferencial, várias marcas brasileiras como marcas de Milão, Paris, Itália e Londres foram convidadas também. No Acre, a Chapelaria Sol e Lua foi convidada para esse evento e para nós é um grande privilégio”, diz.

Segundo a CEO, dentro do Paris Fashion Week haverá vários estandes da The Trendy Shwocase com as marcas convidadas. “Estou muito honrada. As pessoas não esperam nada do Acre e para nós foi um grande privilégio saber que uma empresa acreana, além de ter sido referência no São Paulo Fashion Week, agora também vai ser referência no Paris Fashion Week. Nós vamos crescer muito mais!”, explica.

O evento acontece do dia 28 de setembro a 3 de outubro e o Acre estará presente através da Chapelaria Sol e Lua, que leva uma coleção totalmente ecológica e com artesanato inserido nos modelos. “Somos referência com os artistas globais e agora vamos ser referência no mundo. Ficamos ansiosas e preocupadas, porque é muita responsabilidade”, explica.