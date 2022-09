Aluno é flagrado colando em prova na academia da PM

Um caso inusitado ocorreu durante um exame do 8º Curso de Formação de Praças (CFP VIII), na Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB). Um soldado de segunda classe decidiu colar em uma das provas aplicadas, mas foi pego em flagrante por um sargento que trabalhava como fiscal.

O superior se dirigiu à carteira do aluno e verificou que ele escondia, sob as provas, apostilas impressas dos conteúdos ministrados em sala de aula.

Diante da situação de fraude nas provas do curso de formação, foi aberto um Procedimento Administrativo de Licenciamento Escolar (PALE) Nº04/2022 da APMB. Nele, testemunhas confirmaram terem visto o PM colando.

Testemunhas

Mesmo com duas testemunhas oculares e o relato do sargento responsável pelas provas e a coleta do material de consulta, não houve punição. O encarregado do procedimento concluiu não ter havido dolo no ato. Um processo foi aberto dentro da PMDF, mas o “aluno colão” acabou absolvido. O miliar refez os exames e foi autorizado a seguir nas fileiras da instituição.

O comando da APMB decidiu pelo arquivamento do processo concordando com o parecer do encarregado. O processo não foi apenas arquivado, mas também houve a absolvição completa do policial.

A coluna procurou o comando-geral da PMDF para comentar o caso, mas até a publicação desta matéria a corporação não havia se posicionado. O espaço permanece aberto para manifestações.