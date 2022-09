Aniversário do embaixador: de incêndio em casa à falência, os altos e baixos de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima é hoje o maior nome masculino da música brasileira e os números comprovam isso. Mas, apesar da glória que o Embaixador possui nos dias atuais, ele já enfrentou poucas e boas para chegar onde está. A coluna LeoDias elencou alguns dos altos e baixos da carreira do famoso e lhe conta agora quais foram.

Dificuldades na infância

Nascido em Presidente Olegário, Gusttavo viveu com o pai, a mãe e seus quatro irmãos durante a maior parte de sua juventude, em uma casa simples de madeira no interior da cidade. “Eu fui criado no lixo. Comia abóbora com farinha até os 7 anos. Meu pai levava carne 1 vez por mês pra gente comer”, disse o cantor sobre esta fase em uma entrevista à coluna.

Incêndio em casa

Ainda na mesma casa em que nasceu, o cantor tinha apenas dois anos de idade quando um incêndio destruiu a sua moradia e ele teve que dormir na rua por muitos dias com a família. “A gente morou três meses debaixo de um pé de manga. Minha casa pegou fogo. Meu irmão botou fogo brincando. Não tinha energia elétrica, não tinha luz, era lamparina, que você colocava querosene, um pavio e colocava o fogo ali e iluminava a casa inteira a noite toda. Não tinha geladeira. Não tinha fogão. Era fogão à lenha. A carne que a gente comia ficava em uma lata, era carne de porco conservada na manteiga do porco que meu pai trabalhava para comprar e minha mãe colocava um pedacinho no prato de cada um porque se colocasse a mais não dava porque era menino demais. Oito filhos! Era menino para dar com o pau”, disse ele sobre o assunto em entrevista para o canal de YouTube do Metrópoles.

Primeiro sucesso

Em 2008, sua música Revelação foi gravada pela dupla João Neto & Frederico. Em 2009, assinou contrato com a produtora Áudio Mix e no mesmo ano, com várias canções de sua autoria, gravou o disco independente Revelação, onde se destacou a música Rosas, Versos e Vinhos. Em 2010, Gusttavo foi contratado pela Som Livre e nesse mesmo ano lançou o CD e DVD ao vivo, intitulado Inventor dos Amores, que teve a participação de Guilherme & Santiago, Jorge e Mateus, Maria Cecília & Rodolfo, Humberto & Ronaldo e Edson (da dupla Edson e Hudson). Foi o seu primeiro grande sucesso.

Hit nacional

Pouco tempo após as suas primeiras gravações, no ano de 2011, Gusttavo Lima lançou o single Balada, que ultrapassou 7 milhões de visualizações e o tornou conhecido nacionalmente. Nesse mesmo ano, lançou o CD e DVD Gusttavo Lima e Você, gravado em um show em Patos de Minas, o qual contou com um público de 60 mil pessoas. O trabalho recebeu o disco de platina.

Depressão

Vivendo em uma das melhores fases de sua vida, o embaixador enfrentou momentos difíceis e teve de se tratar com profissionais durante o ano de 2012. Ele sofreu com a morte repentina de sua irmã, aos 26 anos, enquanto ela dormia. Foi neste ano, aliás, que ele pensou em desistir de tudo. “Quando minha irmã morreu eu estava fazendo 30 shows por mês. Eu me questionei: o que adianta isso aqui tudo? Dinheiro, sucesso. Eu perdi uma pessoa que eu amo, mas não consegui ir ao velório dela porque eu tinha show pra fazer”, lamentou.

Carreira internacional

Gusttavo começou a primeira turnê internacional em 2012, pelos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, lançou seu terceiro álbum Ao Vivo em São Paulo, gravado no Credicard Hall, com a participação dos cantores Alexandre Pires, Eduardo Costa e Willian & Marcelo e do jogador Neymar.

Falência

Apesar dos vários hits nas rádios, o Embaixador viveu momentos difíceis entre 2014 e 2015. Para quem não se lembra, o cantor sertanejo chegou a falência. Tudo começou após ele romper o seu contrato com a Audio Mix. Isso foi um ‘grito de independência’ do sertanejo, segundo o próprio. Apesar de, na época, receber um dos maiores cachês do Brasil, ele ficava com uma parcela do valor.

Com o encerramento do contrato, ele foi obrigado a pagar uma multa de R$ 12 milhões. Na época, o músico perdeu uma casa de luxo, um helicóptero e ainda teve que adiar os planos de casamento com Andressa Suita.

Volta por cima

Gusttavo abriu seu próprio escritório, o Balada Eventos e em julho de 2015 lançou o CD Buteco de Gustavo Lima, que contou com a participação de Leonardo, Jorge & Mateus, Zezé di Camargo & Luciano, Bruno e Marrone e o pai do cantor, seu Alcino. Hoje o projeto é um sucesso nacional e lota arenas ao redor do país.

Inovação durante a pandemia

Em meio a pandemia do Coronavírus, que mudou o panorama da música em todo o mundo, Gusttavo Lima gravou, no estúdio, os DVDs O Embaixador Falando de Amor v. 1 (2021), O Embaixador Falando de Amor v. 2 2021 e Buteco in Boston, gravado ao vivo em agosto, no campo do Aeroporto de Fitchburg nos Estados Unidos.

Gusttavo foi o responsável por tornar o modelo de shows por lives conhecido no país. As transmissões ao vivo do cantor sertanejo passavam dos dez milhões de conectados simultaneamente e inspirou uma classe artística inteira, que passou a realizar o mesmo formato.

Parceria milionária

Gusttavo Lima, ainda durante a pandemia, foi um dos nomes que saíram na frente ao vender toda a sua agenda de shows. O cantor vendeu toda sua produção de shows de 2022 a uma empresa milionária, Four Evens, por nada mais nada menos que 100 milhões de reais. A ideia foi inovadora e muito vantajosa para ele. De acordo com o que foi calculado, estima-se que Gusttavo Lima recebe R$592 mil por cada apresentação. Neste ano, a agenda possui 192 shows, ou seja, ele e a Four Evens vão faturar bilhões ao final deste ano.