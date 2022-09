Ao reunir milhares de evangélicos para apresentar Gladson e Ney, Mailza mostra força

Com trabalho reconhecido no Senado e no comando do Progressistas, a senadora Mailza mostrou sua força no público evangélico ao realizar um evento lotado no Maison Borges para apresentar ao seu segmento seus candidatos: Gladson Cameli ao Governo do Acre, com quem faz parceria como vice, e Ney Amorim rumo ao Senado.

Esse foi o primeiro evento que a equipe da senadora fez após as convenções partidárias, onde todo o Acre recebeu com surpresa a notícia de que Mailza estava decidida a ser candidata a vice-governadora da aliança Avançar para Fazer Mais. O evento foi, portanto, uma forma de reunir parte de seu eleitorado para pedir apoio oficialmente na nova empreitada, e apresentar seus candidatos majoritários.

Não bastasse isso, a festa também aconteceu no final de um dia atípico: Mailza foi julgada pelo pedido de impugnação ofertado pelo MP Eleitoral. Por unanimidade, a corte decidiu que Mailza não só pode, como é, a candidata a vice-governadora da aliança. A reunião com o setor evangélico já estava convocada, mas não deixou de ser uma forma de fechar o dia com chave de ouro.

A partir de agora, a aliança tem, oficialmente, um compromisso com o eleitor evangélico, grande fatia no Acre. E os candidatos, principalmente Ney Amorim, ganham uma nova e ampla margem de crescimento.

2 mil

Foi o número divulgado pelo jornal O Rio Branco para o público presente na noite. No começo do evento, a organização estimou um público aproximado de 1,3 mil pessoas. Há de se reconhecer o trabalho de dois grandes líderes ligados à senadora, seus assessores Josimar Tavares e Décio Pisano, pastores responsáveis pela mobilização.

Decidido

O horário das eleições este ano será unificado. Está decidido. As investidas do MDB lá em Brasília no sentido de voltar as votações ao horário de sempre não prosperaram.

Erick Venâncio e Cristopher Mariano

Foram dois dos nomes mais comentados de ontem nos bastidores da política. Trata-se da dupla que defendeu Mailza no processo discutido e julgado na segunda-feira (12). Fizeram um excelente trabalho e merecem congratulações. A defesa de Erick foi tema de mensagens em grupos de política durante toda a tarde de segunda.

Indeferidos podem disputar

Algo que vale ressaltar é que os candidatos considerados indeferidos pela corte ainda podem disputar as eleições, com direito a tempo de TV e todos os penduricalhos. Além disso, podem recorrer da decisão da corte. Mas, claro, por conta e risco.

Desilusão e baixa escolaridade

São dois dos grandes motivos para as abstenções, divulgou uma reportagem do Jornal Extra, do grupo Globo. A taxa de desinteressados se arrasta com esse patamar desde a década de 90.

Dois pesos e duas medidas

Todos os políticos do Acre usam seus feitos e recursos destinados para alavancar suas campanhas e não há nada de errado nisso. Mas só o senador Marcio Bittar ganhou destaque na mídia por usar os recursos que destinou como relator do orçamento como ‘trunfo eleitoral’, termo usado pelos sites. São dois pesos e duas medidas?

Presságio

Após ter candidatura impugnada por suspeitas de falsidade ideológica, Davi Friale anunciou um frio daqueles. O fato foi motivo de piadas em grupos internos. Presságio? O mago do tempo tem o desejo de pleitear uma das cadeiras da Aleac.

Marina e Lula

“Com Marina, Lula tem chance de rever escolhas que afastaram PT da agenda ambiental”. Destaque do Yahoo da segunda-feira (12). Uma reconciliação desses dois pode fazer bem ao candidato Lula, já que Marina tem uma forte agenda ambiental em sua identidade e é fiel da Assembleia de Deus.

Zé Prego

Quem está ganhando as mídias e até reportagem em grande site é o candidato a deputado federal Zé Prego. Por conta de seu nome, pensou em uma brincadeira que rendeu votações que o elegeu vereador de Tarauacá. A mesma brincadeira – tudo que se faz tem que ter prego – agora destinada a levá-lo à Câmara, caiu no gosto dos usuários de redes sociais.

Se roendo

Com a definição de Mailza na vaga de vice, muita gente comemorou, e até foram compartilhados em aplicativos de mensagens alguns vídeos de pessoas assistindo o julgamento e comemorando o resultado. Mas a notícia não agradou muita gente. Alguns ficaram se roendo.