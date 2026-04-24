A luta pela vida do paciente Maicon ganhou um capítulo de esperança e gratidão nesta semana. Em nota pública, a Família Brandão manifestou um profundo agradecimento à rede de autoridades, profissionais de saúde e amigos que se uniram para viabilizar sua transferência para Recife (PE), onde ele aguarda a realização de um transplante de coração.

O caso exigiu uma articulação complexa para a obtenção de um leito de UTI especializado fora do estado. Segundo os familiares, a mediação política foi fundamental para destravar o processo junto ao governo federal e à rede hospitalar de Pernambuco.

Articulação Política e Institucional

A família destacou o papel decisivo do ex-prefeito Mazinho Serafim e da deputada federal Meire Serafim, que intermediaram o contato com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, passo considerado vital para a conquista da vaga. A vereadora Ivoneide Bernardino também foi citada por facilitar as comunicações iniciais.

No âmbito institucional, a nota de gratidão estende-se ao Governo do Estado do Acre, citando nominalmente a governadora Mailza Assis e o secretário de Saúde, José Bestene, além da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O apoio do Ministério da Saúde também foi apontado como pilar para que o deslocamento e a internação em Recife ocorressem com sucesso.

Atendimento Humanizado

Antes da transferência para a capital pernambucana, Maicon esteve sob os cuidados da equipe do Hospital Santa Juliana, no Acre. A família fez questão de enaltecer o trabalho dos profissionais da unidade, destacando a dedicação e o “tratamento humanizado” oferecido durante toda a trajetória do paciente no estado.

“Nossa eterna gratidão a toda equipe médica pelo cuidado e atenção oferecidos ao Maicon”, diz trecho da nota. A mobilização da comunidade local, por meio de orações e apoio solidário, também foi reconhecida pela Família Brandão como força motriz para essa conquista. Agora, em Recife, Maicon segue monitorado para as próximas etapas do procedimento cirúrgico.

Nota completa na integra:

Queremos expressar nossa mais sincera e profunda gratidão ao ex-prefeito Mazinho Serafim e à deputada federal Meire Serafim que, diante desse momento tão delicado e desafiador, não mediram esforços para ajudar nossa família. Foi através deles, ao entrarem em contato com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, que Maicon conseguiu o leito de UTI em Recife, onde seguirá internado para realizar o transplante de coração.

Manifestamos também nossa gratidão à vereadora Ivoneide Bernardino, que foi fundamental nesse processo ao intermediar o contato com Mazinho Serafim, tornando essa ajuda possível.

Agradecemos, de forma especial, ao secretário de Estado de Saúde, José Bestene, à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), à governadora do Estado, Mailza Assis, e ao Ministério da Saúde, pelo apoio prestado neste momento tão importante.

Nossa eterna gratidão a toda equipe médica do Hospital Santa Juliana, pelo cuidado, atenção, dedicação e tratamento humanizado oferecidos ao Maicon durante toda essa trajetória.

Agradecemos também ao nosso povo, amigos, familiares e conhecidos que se mobilizaram em prol dessa causa, oferecendo apoio, orações e solidariedade.

Que Deus abençoe grandemente a todos que contribuíram para essa conquista tão importante.

FAMÍLIA BRANDÃO