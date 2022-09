Apesar de ação judicial contra shows na Exposena, Mazinho diz que festa está mantida: “Vai ter, sim!”

Os shows programados para ExpoSena, assim como a própria festa, que começa nesta quinta-feira (22) e vai até no domingo (25), em Sena Madureira, interior do Acre, estão mantidos apesar da ação civil pública do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para suspender parte evento.

A informação foi dada ao ContilNet nesta quarta-feira (21) pelo prefeito de Sena, Mazinho Serafim (União Brasil), ao anunciar que o valor informado à Justiça pelo Ministério Público de R$ 700 mil de gastos apenas para pagamentos de shows nacionais “é uma grande mentira”.

A festa em alusão aos 118 anos de fundação de Sena Madureira, comemorados no próximo dia 25 de setembro.

Em relação aos shows nacionais, mesmo com questão judicial, devem se apresentar os artistas da banda “Bonde do Forró”, o cantor gospel Matos Nascimento, a dupla Ivan e Lucas e o cantor Vanderley Andrade. Na ação, assinada pelo promotor de Justiça do município, Daisson Gomes Teles, o MPAC alega haver desproporcionalidade entre as ações prioritárias do município e os eventos festivos, o que pode acarretar risco ao atendimento das necessidades primárias de grande parte da população de Sena Madureira. O prefeito contesta a declaração do MPAC.

Além de indicar os que R$ 700 mil citados são para custear toda a festa, Mazinho Serafim que isso em nada põe em risco as ações prioritárias do município. “As obras de saneamento básico estão acontecendo, as ruas estão sendo pavimentadas a tijolos. São pelo menos 17 ruas que vamos entregar em breve, a farmácia municipal tem remédios, o município não tem problemas de saneamento. Que prioridades são essas citadas pelo MPAC?”, questionou o prefeito. “O município está na mais absoluta normalidade. Se está normal, é claro que temos que ter festa”, acrescentou.

O prefeito reafirmou que, apesar da ação, toda programação da festa está mantida porque pelo menos a metade dos contratos já está paga, inclusive com os artistas nacionais. “Vai ter festa sim”, garantiu o prefeito.