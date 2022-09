Arthur Aguiar se tornou assunto viral nas redes sociais nesta sexta-feira (2/9) após um nude dele começar a circular na internet. Na suposta imagem, o ator aparece nu, na frente do espelho, exibindo as partes íntimas.

Entretanto, a foto é uma montagem. Na imagem real, é possível ver a pia no canto inferior do clique. O ator estava nu, mas com uma tarja cobrindo as partes íntimas. Na versão adulterada, a pia está distorcida.

Confira a imagem adulterada, com censura, ao lado da versão original: