“Assim como na pandemia, meu compromisso no Senado será com a vida”, diz Jenilson

O candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB) foi entrevistado na sabatina do ac24horas, na noite desta quarta-feira (31). Ao chegar à sede do site, acompanhado da esposa, Drª Glaucia Hage, e do seu suplente César Messias, ele foi recepcionado de forma calorosa pela militância e apoiadores.

A entrevista foi realizada pelos jornalistas Luiz Carlos Moreira Jorge, Marcos Vinícius, Astério Moreira e Leonidas Badaró, sendo dividida nas temáticas saúde/educação, infraestrutura/geração de emprego e segurança pública.

Jenilson é médico infectologista, tendo tido uma atuação muito importante na linha de frente da pandemia do coronavírus quando se licenciou da Assembleia Legislativa para atuar nas UTIs Covid-19, a primeira pergunta foi justamente sobre saúde, quando foi questionado sobre o funcionamento o Sistema Único de Saúde do Acre.

“O Sistema Único de Saúde é uma das maiores conquistas do povo brasileiro e a pandemia nos mostrou isso, se não fosse pelo SUS, estaríamos com um número de mortos maior, nos meus dois mandatos eu sempre defendi o SUS. Sei que precisa de mais investimentos em todos os setores, principalmente na atenção primária que é onde nos permite, a partir de investimentos corretos, ter resultados melhores, trabalhando na prevenção e promoção de saúde, que possibilitam melhoria nos indicadores, aumentam a expectativa de vidas, diminuem a mortalidade materna e infantil”, enfatizou.

Outra questão tratada foi a infraestrutura dos hospitais públicos do estado, em especial o Pronto Socorro de Rio Branco, onde segundo Leite faltam médicos, enfermeiros, técnicos e superlotação por falta de gestão, o que pode ser solucionado com a contratação de profissionais qualificados.

“O que precisamos é colocar recursos no SUS e diminuir a precarização ocasionada pela terceirização, precisamos ter gestão direta do sistema para que todo recurso que chegar, seja aplicado da melhor forma”, ponderou.

Ao falar sobre infraestrutura e geração de emprego, a BR-364 entrou em pauta, Dr. Jenilson lembrou que o Acre foi o estado que, proporcionalmente, deu a maior porcentagem de votos ao atual presidente da República e mesmo assim, a principal rodovia do Acre foi abandonada.

“Com esse cenário a bancada poderia ter procurado o presidente e conversado sobre a situação e pedido para que ele colocasse mais investimento aqui na nossa BR, agora, se você não aproveita o ambiente político para estar lá se dedicando, pressionando, discutindo isso, nada acontece, e olha que houve muito dinheiro e emendas liberadas, mas quando a gente vai na BR temos um monte de buraco tapado com barro ao invés de asfalto”, pontuou.

O candidato também falou sobre a necessidade de investimentos no Acre para gerar mais emprego e renda para a população, já que hoje a economia depende majoritariamente do serviço público, que está sufocado. “Enquanto a gente não discutir diminuição de impostos para as empresas que queiram investir no Acre, a gente não vai ampliar as oportunidades de emprego e renda. Além de estarmos com as nossas escolas extremamente atrasadas, sem internet para os alunos e se não temos internet para os alunos, eles não vão ter oportunidade nesse novo mercado de trabalho que é digital”.

Ao fim, o candidato, que como deputado estadual foi o mais produtivo da história da Aleac, afirmou que quer continuar o seu trabalho a favor do povo do Acre lá no Senado Federal.

“O nosso compromisso vai ser trabalhar pela nossa população, de forma muito comprometida como um sacerdócio assim como tem sido até agora, seja como médico ou deputado”.