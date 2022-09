BBB23: Globo anuncia data de estreia e confirma mudança no prêmio

A Rede Globo anunciou, nesta sexta-feira (2/9), a previsão de estreia da próxima edição do Big Brother Brasil. Em comunicado enviado à imprensa, a emissora diz que o BBB23 chega na grade do canal em 16 de janeiro.

“Com previsão de estreia no dia 16 de janeiro, o programa volta com tudo aquilo que os apaixonados pelo BBB curtem: prova do líder, do anjo, bate-volta, resistência e, é claro, as festas. Os detalhes da nova dinâmica da premiação e outras surpresas contamos depois. E, talvez, as novidades cheguem mais cedo do que se imagina…”, diz um trecho da comunicado.

Além disso, a Globo confirmou a mudança no valor do prêmio final de R$ 1,5 milhão, divulgado mais cedo com exclusividade pelo site Notícias da TV.

“Na nova temporada, os brothers e sisters – que serão novamente divididos entre Pipoca e Camarote – poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da temporada, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor. Então, mais do que nunca, escapar dos paredões e resistir mais tempo no game será fundamental”, comunica.