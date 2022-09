Candidato ao governo diz que jornalista é “quase negra, mas inteligente”; veja

Em uma sabatina da TV Meio Norte, na quarta-feira (31/8), o candidato ao governo do Piauí Sílvio Mendes (União Brasil) usou termos de teor racista contra a jornalista Katya D’Angelles. Apesar de ele tentar fazer um elogio à profissional, a escolha das palavras foi suficiente para o político receber diversas críticas na internet.

D’Angelles perguntou a Mendes qual seria o olhar de um possível governo dele no estado para as mulheres e as minorias. “Eu imagino quantas discriminações você não sofreu”, começou o candidato.

“Você, que é quase negra, na pele, mas você é uma pessoa inteligente”, continuou Silvio Mendes.

Veja o vídeo:

Presidente, governador e senador: veja quem são os pré-candidatos nas Eleições 2022

Diante das críticas, a campanha de Sílvio Mendes, político ligado a Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do governo federal, divulgou nota. O comunicado diz que Mendes entrou em contato com a jornalista, reconheceu o erro e pediu desculpas.

Leia:

Devido a repercussão em torno de um trecho da entrevista do candidato a governador Sílvio Mendes à TV Meio Norte, esclarece-se:

Sílvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Katya Dangeles, quem considera uma amiga desde os tempos que ela trabalhava no jornal Diário do Povo cobrindo matérias políticas quando ele era prefeito de Teresina. Após a entrevista, Silvio entrou em contato com Katya e pediu suas sinceras desculpas, reconhecendo o erro.

Não é a primeira polêmica de Sílvio Mendes nesta campanha. Em 16 de agosto, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o candidato do União Brasil retirasse do ar um vídeo que utilizava um trecho da música Apesar de Você, do cantor e compositor Chico Buarque.