Circuito Jovens do Futuro inicia primeira edição presencial neste domingo no AC

Tendo como inspiração a carta escrita por Chico Mendes em 6 de setembro de 1988, direcionada aos jovens do futuro, o Comitê Chico Mendes realizará nos dias 4, 5 e 6, o Circuito Jovens do Futuro. Com parceria do Amazônia de Pé, Fundação Amazônia Sustentável, Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão Euclides Távora e Negritar.

O Circuito Jovens do Futuro, promovido pelo Comitê Chico Mendes em parceria com Amazônia de Pé e Fundação Amazônia Sustentável, tem início neste domingo (4). O circuito que vai até o dia 6, fecha programação com a Mostra Cultural Amazônia com exibição de curtas e apresentação da peça teatral “Afluentes Acreanas”, da Associação Teatral Candeeiro.

O circuito surgiu para inspirar as juventudes para os desafios do século XXI, em busca de direitos sociais e justiça climática, bem como convocar essa geração para iniciar a onda revolucionária conclamada por Chico. Em 2020 e 2021 foram realizadas as duas primeiras edições de forma virtual, reunindo lideranças jovens do Brasil e de mais de 20 países.

Esse ano será a primeira edição presencial, com atividades de rua nos dias 4 e 5, nas cidades de Rio Branco, Xapuri e Brasiléia. E no dia 6, data em que a carta foi escrita, acontecerá no Cine Teatro Recreio, a Mostra Cultural Amazônica, com exibição de curtas metragens produzidos na Amazônia e apresentação teatral da peça “Afluentes Acreanas”, da Associação Teatro Candeeiro.

Carta de Chico Mendes

“Atenção jovem do futuro – 6 de setembro do ano de 2120, aniversário ou primeiro centenário da revolução socialista mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, e que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui ficam somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem. Eu estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos que eu mesmo não verei. Mas tenho o prazer de ter sonhado”

Agenda do circuito

04/09 (Domingo):

Rio Branco – Colagem de lambes

05/09 (Segunda-feira):

Rio Branco – Projeção itinerante

Brasiléia – Colagem de lambe e projeção

Local: Praça dos Seringueiros

Horário: 18h

Xapuri – Colagem de lambe.

06/09 (Terça-feira):

Rio Branco – Mostra Cultural Amazônia (Entrada Gratuita)

Local: Cine Teatro Recreio

Horário: Início às 18h30 – Mostra Audiovisual (Negritar)

20h – Peça Afluentes Acreanas (Teatral Candeeiro)