Com Afa Jardim lotado, Alan Rick se emociona ao agradecer apoio da família e do povo do Acre

O candidato a senador Alan Rick (União Brasil) recebeu o apoio de mais de 1500 pessoas reunidas no Afa Jardim na noite desta quinta-feira, 23. Moradores dos bairros Calafate, Transacreana, Conquista, Eldorado, Taquari, Cidade do Povo, Belo Jardim, Sobral, Tancredo Neves, Xavier Maia e Placas fizeram uma verdadeira festa.

Emocionado, Alan Rick lembrou das lutas enfrentadas em torno de sua candidatura e durante a campanha. “As lutas são diárias. Lutamos para ter o direito de meu nome ser apreciado nestas eleições, na campanha sofremos ataques, mas tenho me sentido abraçado pela população. Onde chego recebo palavras de apoio, agradecimentos pelo trabalho desenvolvido. Não há nada mais gratificante que isso. Estou emocionado com toda essa festa e com todo esse carinho de vocês. Muito obrigado”, disse.

Abraçado pela mãe, dona Gorete, pela irmã, Mirla Miranda, candidata a deputada federal, pelo sobrinho Abner Miranda e pelo primo Oton Sales, candidato a deputado estadual, Alan Rick encerrou a fala agradecendo o apoio da família, dos amigos e do povo do Acre. “Quero agradecer a todos os amigos em nome do Carlos Peres, presidente do nosso Instituto de Educação Profissional e Tecnológica, o IEPTEC, a minha família e ao povo do Acre por todo o apoio. Falta pouco para o dia 2 e como diz o slogan da nossa campanha, estamos unindo o Acre todo por dias melhores para o nosso povo”, finalizou o candidato.

Confira fotos: