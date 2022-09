Com mega carreata, Tarauacá recebe Gladson e Ney Amorim

A população de Tarauacá preparou uma mega carreata para receber o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas), e o candidato ao Senado, Ney Amorim (Podemos).

O evento realizado na manhã deste sábado, 24, foi uma oportunidade para moradores como Júlio César de Souza agradecer pelos investimentos e melhorias dos últimos quatro anos. “De todos os candidatos, ele é o mais preparado para continuar no comando do Estado. Minha vida melhorou muito no governo do Gladson”, destacou.

Ter a vida salva durante a pandemia é motivo para o tarauacaense, Daniel Batista, ser eternamente grato a Gladson Cameli. “Hoje estou aqui graças ao trabalho dele. Eu o vejo e sinto um apreço muito grande. Todo o governo de Cameli foi executado com Deus, em primeiro lugar, e depois o povo. Eu e minha família votaremos 11 no dia 2 de outubro”, declarou.

Em seu governo, Cameli investiu na Segurança Pública do município, com reformas de delegacias, aquisição de novos e modernos veículos e equipamentos. Na Infraestrutura, o marco foi a reforma do aeródromo, que aguarda liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o operar voos noturnos.

“Eu quero seguir o trabalho de melhoria da vida dos acreanos. Para isso, conto o povo de Tarauacá, que tem sido guerreiro e contribuído com o desenvolvimento do Estado. Vamos lutar, nas ruas, para levar essa eleição no primeiro turno”, disse Cameli, ao agradecer a calorosa recepção.

Ney frisou o pedido de apoio. “Que linda festa fez esse povo para nos receber. Nesta terra em que eleições são decididas, reforço que a ajuda de vocês será fundamental para a nossa vitória. Obrigado pelo abraço”, enfatizou.

Propostas de Gladson

Na Educação, Gladson propõe implantar 10 escolas militares. Na Saúde, a telemedicina chegará a todas as regiões do Acre.

Para a Segurança Pública, delegacias especializadas no atendimento às mulheres funcionarão 24 horas.

A geração de emprego e renda será prioridade do próximo governo. Cameli vai gerar novas oportunidades, divulgando as potencialidades acreanas no restante do Brasil, atraindo indústrias para o mercado interno.