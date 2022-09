Concurso IBGE: divulgado novo processo seletivo; confira

Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16/9), mais um processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (concurso IBGE).

O processo seletivo oferta, ao todo, 42 vagas para a função de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI). O cargo exige o nível médio de formação. O salário de R$ 1.700 e a jornada de trabalho será de 40h semanais (8h diárias).

Os interessados poderão se inscrever de forma presencial em postos do próprio IBGE. É importante ressaltar que o período de inscrição e os pontos de coleta de inscrição serão divulgados em breve no portal do Instituto. Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos.

O contrato deste processo seletivo IBGE (concurso IBGE) será de 5 meses, podendo ser prorrogado, conforme indicado no inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993.

Confira algumas atribuições do ACAI:

adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; colaborar na organização e na administração dos Postos de Coleta de sua Coordenação de Subárea;

auxiliar a Coordenação Estadual de Informática no preparo, instalação e configuração de equipamentos de informática, pontos de rede (dados e voz) hardwares e softwares nos Postos de Coleta e Subárea; subsidiar o coordenador de informática, coordenador de recursos humanos, coordenador da subárea ou seu superior imediato, prestando suporte na instalação e manutenção da infraestrutura necessária ao funcionamento dos recursos de informática, de forma a assegurar o adequado desenvolvimento das atividades censitárias na sua área de atuação; dirigir veículo oficial ou locado pela Instituição, uma vez que possua habilitação;

elaborar e transcrever textos e/ou planilhas em dispositivos eletrônicos;

manter o próprio registro de frequência atualizado;

operar o sistema administrativo existente no posto;

O edital não informa, mas o modelo de seleção deverá ser feito por meio da análise de títulos. Mais detalhes serão divulgados em breve (após a publicação do documento completo no portal do IBGE).

Resumo concurso IBGE (processo seletivo)