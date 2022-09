Concurso INSS: inscrições iniciam nesta sexta-feira; confira

Atenção, concurseiro! As inscrições do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciam nesta sexta-feira (16/9)!

Os interessados podem efetuar suas respectivas candidaturas a partir das 10h de hoje até às 18h do dia 3 de outubro de 2022. A inscrição poderá ser feita no portal do Cebraspe (banca organizadora do concurso). A taxa de inscrição é de R$ 85,00.

O concurso INSS oferta mais de 3 mil vagas (entre imediatas e oportunidades de cadastro reserva) para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige o nível médio de formação.

O salário inicial do aprovado será de R$ 5.905,79. O valor é composto pela soma dos seguintes valores:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

O certame será realizado em duas etapas, sendo:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022! É importante ressaltar que o candidato deverá prestar a prova objetiva na cidade onde está localizada a Gerência Executiva do INSS por ele escolhida!

A prova objetiva do concurso INSS seguirá o modelo Cebraspe de correeção, sendo que cada resposta em desacordo com o gabarito será descontado 1 ponto.

Confira mais detalhes do edital aqui!

Resumo concurso INSS