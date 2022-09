Concurso INSS: retificação altera número de vagas ofertadas; entenda!

Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta (16/9), o documento de retificação do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A principal mudança realizada incide no número de vagas para algumas Gerências Executivas (GEX). Agora, com a alteração realizada, certame agora passou a ofertar 3.373 oportunidades (entre imediatas + cadastro reserva)!

Conforme disponibilizado pelo documento, o quadro de vagas foi alterado para as Gerências de: Rio Branco, Manaus, Macapá, Distrito Federal, Anápolis, Goiânia, Campo Grande, Dourados, Cuiabá, Sinop, Belém, Santarém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas.

Confira como ficaram as vagas para as GEX citadas:

Com a retificação no quadro de vagas, o quantitativo de convocações para a avaliação biopsicossocial, procedimento de heteroidentificação, além do limite de aprovados, também passaram por mudanças. Confira abaixo:

Conforme demonstrado na imagem acima, a quantidade máxima de aprovados passou por alteração. O número foi reduzido e passou de 3.385 vagas para 3.373 oportunidades!

O documento de retificação também informou as cidades de realização das provas objetivas no estado de Santa Catarina (informação que não foi disponibilizada no edital do concurso INSS). Veja:

Vale a pena ressaltar também que o conteúdo programático também passou por uma pequena mudança! Ao invés de cobrar conhecimentos em LibreOffice, o edital exigirá conhecimentos no pacote Office. Confira:

Panorama concurso INSS

É importante ressaltar mais uma vez que com as alterações realizadas no quadro de vagas, as oportunidades do certame foram reduzidas para 3.373 vagas.

As inscrições abrem nesta sexta-feira (16/10) e poderão ser feitas no portal do Cebraspe (banca organizadora da seleção). Os interessados poderão efetuar suas respectivas candidaturas até o dia 3 de outubro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 85,00.

O salário inicial do aprovado será de R$ 5.905,79 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022!

Confira todos os detalhes do edital aqui!

Resumo