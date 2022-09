Concurso INSS: saiba como se inscrever no portal do Cebraspe

As inscrições para as 3.373 vagas do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já estão abertas! Os interessados podem realizar suas respectivas candidaturas no portal do Cebraspe (banca organizadora do certame).

As oportunidades são destinadas ao cargo de Técnico do Seguro Social, carreira que exige o nível médio de formação.

Como fazer inscrição INSS 2022?

O primeiro passo é acessar o portal do Cebraspe e entrar na aba “concursos”. O local para a realização da inscrição do concurso INSS estará na parte de “inscrições abertas”. Clique em “mais informações” (imagem abaixo):

Após clicar em “mais informações”, o internauta acessará a página do certame. Para realizar a candidatura é necessário clicar no botão “fazer inscrição”, destacado na imagem abaixo:

Ao clicar no botão destacado, o candidato será direcionado à página de inscrição/atualização de dados cadastrais. Caso você ainda não tenha cadastro no portal do Cebraspe, clique em “não tenho cadastro”!

Caso o candidato do concurso INSS possua cadastro no portal do Cebraspe, uma página com diversos dados (pessoais, endereço e contatos) será disponibilizada para confirmação ou alteração de alguma informação.

Caso seja necessária alguma atualização dos dados, clique em “Não. Desejo alterar meus dados”. Se uma atualização dos dados não for necessária, basta clicar em “sim”.

O candidato, ao atualizar/confirmar os dados, será jogado para a página de certames com inscrições abertas. Para realizar a inscrição no concurso INSS, basta clicar em “inscrever”:

Para realizar a inscrição no certame, o candidato deverá fazer upload de uma fotografia. Tal procedimento é uma forma de segurança realizado pela banca, visando garantir a lisura do concurso. A fotografia da pessoa deverá ser em formados “png”, “jpeg” ou “jpg”.

Ao lado do campo com a fotografia do usuário, o portal do Cebraspe apresenta uma série de condições automáticas, para indicar se a foto será válida ou não.

Para subir a fotografia, basta clicar em “selecionar arquivo”.

Após selecionar a fotografia, o candidato deverá ajustar a imagem e depois clicar no botão verde:

Caso a foto atenda as condições do portal da banca organizadora, o candidato poderá clicar já em “Fotografia validada! Prosseguir”:

Após o upload da fotografia, o candidato deverá selecionar o cargo do concurso INSS desejado. Como o edital oferta apenas vagas para Técnico do Seguro Social, basta apenas selecionar a única opção que será disponibilizada pelo Cebraspe:

Após clicar em “prosseguir”, o portal do Cebraspe exibirá diversas Gerências Executivas (GEX). O candidato só poderá escolher uma. Portanto, neste momento é fundamental ter atenção para escolher a GEX desejada. Não será possível realizar alteração da GEX após a finalização da inscrição!

É importante reforçar também que a cidade de realização da prova está vinculada à GEX escolhida pelo candidato!

Após selecionar a GEX desejada, basta clicar em “prosseguir”.

Na página seguinte será disponibilizada ao candidato a opção de concorrer na ampla concorrência ou nas vagas reservadas para candidatos negros. Além disso, o candidato deverá também informar se deseja concorrer em vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e se necessita de atendimento especial na data de aplicação da prova objetiva do concurso INSS.

Se o candidato necessitar de atendimento especial, basta selecionar a opção e clicar no botão que estará ao lado de “prosseguir”.

Após prosseguir, o candidato deverá informar o meio de pagamento. O concurso INSS permite solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. O candidato deverá informar se vai optar pela possibilidade 1 (Cadúnico) ou possibilidade 2 (doador de medula óssea). Veja:

Após fazer as devidas seleções referentes ao pagamento da taxa do concurso, o candidato deverá confirmar os dados de sua solicitação de inscrição e, posteriormente, informar que está de acordo com as normas estabelecidas no edital. Após selecionar os campos “de acordo”, basta clicar no botão “concluir”:

É importante reforçar que o candidato do concurso INSS deverá pagar o boleto de inscrição do concurso, no valor de R$ 85,00, até o dia 21 de outubro de 2022!

Resumo concurso INSS