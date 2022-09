Concurso Polícia Penal AC: edital pode sair em breve; veja detalhes

Novidades sobre o concurso Polícia Penal AC! Tudo indica que o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre tenha um novo edital em breve.

Uma comissão integrada com outros órgãos de segurança pública foi composta para que seja elaborado um projeto para realização de concursos públicos, inclusive, um novo concurso Polícia Penal AC.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli reafirmou seu compromisso para o lançamento de novos editais.

“(…) E já estamos com novos concursos públicos previstos. Só para a Secretaria Estadual de Saúde, a Sesacre, a previsão é que através de concurso público possamos contratar 956 novos profissionais. Outros 153 para o Corpo de Bombeiros, 217 para o IAPEN e outros 322 para o Instituto Sócio Educativo, ISE”, declarou o governador

Veja abaixo o menu com informações sobre o edital Polícia Penal AC:

Concurso Polícia Penal AC: situação atual

02 de setembro de 2022: governador confirma edital em breve

Concurso Polícia Penal AC: Remuneração

Com base nos últimos dois concursos públicos para o IAPEN Acre, as remunerações foram as seguintes:

Cargos de nível médio

R$ 2.931,05 – Auxiliar Administrativo e Recepcionista*

R$ 2.458,15 – Técnico em Enfermagem, Microscopista e Auxiliar de Farmácia

R$ 2.236,15 – Auxiliar de Saúde Bucal

Cargos de nível superior

R$ 4.658,32 – Assistente Social, Psicólogo e Advogado Autárquico*

R$ 4.547,75 – Enfermeiro, Farmacêutico e Fisioterapeuta

R$ 7.301,59 – Cirurgião Dentista

R$ 10.298,96 – Médico

* A remuneração total foi composta pelo vencimento base, complementação do salário mínimo, gratificação de atividade penitenciária, auxílio alimentação e gratificação de risco de vida.

Concurso Polícia Penal AC: cargos e vagas

Segundo o governador do Estado, o próximo edital para o concurso Polícia Penal AC irá ofertar 217 vagas.

Último concurso Polícia Penal AC

O concurso IAPEN Acre divulgado em 2018, foi um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior com 14 vagas.

O prazo de validade da seleção é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Os candidatos inscritos foram avaliados por meio de análise curricular e prova oral. Também houve investigação social e criminal. Os profissionais foram lotados no município de Rio Branco/AC.

Resumo do concurso Polícia Penal AC