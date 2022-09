Concurso TCU: PLOA prevê 150 nomeações em 2023; confira

O Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 foi apresentado com previsão de nomeações dos aprovados no concurso TCU (Tribunal de Contas da União)!

O Projeto detalha despesas públicas no próximo ano e, conforme consta no documento, estão autorizados 150 provimentos no TCU em 2023. O último certame, realizado em 2021, ofertou 20 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva, o que pode indicar um número de convocados bem maior do que o anunciado em edital.

Para o Poder Legislativo, o PLOA prevê 520 vagas a serem providas por meio da realização de concurso público ou pela nomeação de candidatos já aprovados nos certames. Deste total, 140 nomeações são para a Câmara dos Deputados, 230 para o Senado Federal e 150 para o Tribunal de Contas da União.

Confira, detalhadamente, na tabela a seguir:

Vale lembrar que, anteriormente, já havia sido aprovada a proposta orçamentária para a realização das 150 nomeações no próximo ano. O valor previsto para o exercício financeiro do TCU, ano de 2023, foi de R$ 2.754 bilhões disponibilizados pelo Ministério da Economia. Veja detalhes aqui!

Panorama Concurso TCU

O concurso TCU mais recente teve seu edital publicado em 2021 e ofertou, ao todo, 20 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva oo cargo de Auditor de Controle Externo.

Como requisito para a investidura no cargo, foi exigido o nível superior de formação ou habilitação equivalente em qualquer área de formação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Conforme dados divulgados pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame registrou 19.932 inscrições, ou seja, uma demanda de 966,60 candidatos por vaga.

Em relação às remunerações, os aprovados farão jus a salários iniciais que chegam ao valor de R$ 21,9 mil. As provas discursivas foram aplicadas no dia 22 de maio de 2022.

Resumo concurso TCU