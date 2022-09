Concursos abertos em setembro somam vagas em mais de 50 editais

Quais os concursos com inscrições abertas em setembro? No total, mais de 50 órgãos públicos recebem cadastros para seus concursos neste início do mês de setembro. Folha Dirigida traz a seguir o levantamento por região do país.

Os destaques são os concursos do Senado Federal, Bombeiros-RJ, Polícia Civil-GO, Banco Regional de Brasília (BRB) e TRTs (Pará e Amapá e Paraíba).

Concursos Nacionais: veja os concursos abertos

Entre os órgãos federais com inscrições abertas, o grande destaque é o Senado. A Casa recebe inscrições no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) até o dia 21 de setembro. O Ministério Público do Trabalho (MPT) também recebe inscrições na seleção de promotor.

Concursos Nacionais abertos

MPT – inscrições até 12/09

inscrições até 12/09 Senado – inscrições até 21/09

Concursos Sudeste abertos: Bombeiros-RJ e TRT-MG são destaques

No Sudeste do país, concursos muito aguardados estão abertos. No Rio de Janeiro, o destaque é o Corpo de Bombeiros-RJ, que recebe inscrições para a carreira de oficial, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em Minas Gerais, o TRT da região inscreve no concurso da área de apoio. Os cadastros são aceitos no site da Fumarc, organizadora.

Concursos Sudeste abertos

Rio de Janeiro

Mobi Rio – inscrições atéaté 05/09

– inscrições atéaté 05/09 Petrópolis RJ – inscrições até 016/09

inscrições até 016/09 Bombeiros-RJ – inscrições até 06/10

inscrições até 06/10 Clin-RJ – inscrições até 23/10

inscrições até 23/10 Seeduc-RJ – inscrições até 31/12

São Paulo

Jacareí-SP – inscrições até 08/09

inscrições até 08/09 PM SP Oficial Saúde – inscrições até 20/09

inscrições até 20/09 Guaratiguetá-SP – inscrições até 22/09

inscrições até 22/09 SME-SP – inscrições até 17/10

Minas Gerais

MP-MG – inscrições até 05/09

inscrições até 05/09 TRT-MG – inscrições até 09/09

inscrições até 09/09 CRC-MG – inscrições até 26/09

inscrições até 26/09 AGE-MG – inscrições até 29/09

inscrições até 29/09 TJ-MG – inscrições até 29/09

inscrições até 29/09 Sefaz-MG – inscrições até 05/10

inscrições até 05/10 TJM MG – inscrições até 11/10

inscrições até 11/10 Seplag-MG – inscrições até 13/10

inscrições até 13/10 Sejusp-MG – inscrições até 03/11

inscrições até 03/11 Ouro Preto MG – inscrições até 12/11

Concursos Nordeste abertos: tribunais em destaque

Quem procura vagas no Nordeste do país encontra boas oportunidades sobretudo nos tribunais. São eles o TJ de Pernambuco e TRTs do Maranhão e da Paraíba. Veja a relação completa de concursos abertos no Nordeste.

Pernambuco

TJ-PE – inscrições até 01/09

inscrições até 01/09 SEE-PE – inscrições até 02/09

inscrições até 02/09 PGM Recife PE – inscrições até 20/09

Bahia

UFBA – inscrições até 02/09 e 10/10

inscrições até 02/09 e 10/10 Embasa – inscrições até 06/09

inscrições até 06/09 Vitória da Conquista-BA – inscrições até 08/09

inscrições até 08/09 IFBA – inscrições até 04/10

Maranhão

TRT-MA – inscrições até 06/09

Ceará

Cref-CE – inscrições até 19/09

Paraíba

TRT-PB – inscrições até 20/09

No Centro-Oeste, BRB e PC GO tem concursos abertos

As áreas Bancária e de Segurança Pública são destaques no Centro-Oeste do país. Veja a seguir!

Brasília

SEDF – inscrições até 31/08

inscrições até 31/08 BRB – inscrições até 03/10

Goiás

Bombeiros-GO – i nscrições até 08/09

nscrições até 08/09 Seduc-GO – inscrições até 12/09

inscrições até 12/09 TCE-GO – inscrições até 27/09

inscrições até 27/09 UEG – inscrições até 29/09

inscrições até 29/09 UEG – inscrições até 06/10

inscrições até 06/10 PC-GO – inscrições até 20/10

Mato Grosso

IFMT – inscrições até 16/10

Veja os concursos abertos no Sul do país

No Sul, os destaques ficam por conta da PGE de Santa Catarina.

Maringá-PR – inscrições até 09/09

inscrições até 09/09 Curitiba-PR – inscrições até 12/09

inscrições até 12/09 PGE-SC – inscrições até 04/10

No Norte, vagas em tribunais e MPs

Os tribunais e Ministérios Públicos são destaque entre os concursos abertos do Norte do país. O TRT do Pará e Amapá finalizará inscrições neste mês de setembro, assim como os MPs de Roraima e do Amapá.