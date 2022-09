Concursos Cebraspe: editais abertos, previstos e atualizados; confira

Um nome temido ou admirado pelos concurseiros: Cebraspe. A empresa organizadora de concursos públicos se destaca por organizar grandes seleções e o ano de 2022 não podia ser diferente (concursos Cebraspe).

Não são poucas as provas organizadas por essa banca. Por isso, recomendo que você marque esta matéria como favorita, já que ela será atualizada sempre que houver novidades dos concursos Cebraspe. Seu edital dos sonhos pode aparecer por aqui!

Concurso Cebraspe: editais abertos

Concurso INSS: Atenção concurseiro! O edital do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) publicado no dia 15/9, deve passar por retificação, em breve, sobre a apresentação de diploma comprobatório da escolaridade exigida. Provas objetivas: 27 de novembro

Inscrições: 16 de setembro a 3 de outubro

Concurso Maringá: Confira o panorama de concurso público Maringá, com mais de 180 vagas abertas! Há oportunidades para as áreas administrativa, fiscal, saúde, educação, entre outras.

Inscrições: Até às 18 horas do dia 09 de setembro de 2022.

Concurso ANP: O concurso ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) está em andamento ofertando 48 vagas temporárias de nível superior de formação e seu edital passou por retificação nesta terça-feira, 6 de setembro, o que provocou a reabertura do período de inscrições.

Inscrições: 8 a 11 de setembro.

Concurso BNB: O concurso BNB (Banco do Nordeste) teve seu edital publicado recentemente, ofertando 6 vagas imediatas e outras 200 em cadastro reserva para o cargo de Analista de Sistema, com salário inicial de R$ 6,2 mil!

Inscrições: 30 de setembro a 19 de outubro

Concurso TRT 8: Atenção, concurseiro! As inscrições do concurso TRT 8 (Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – Amapá e Pará) se encerraram no dia 19 de setembro!

Concursos Cebraspe: editais previstos

Concurso CGDF: O próximo concurso CGDF (Controladoria-Geral do Distrito Federal) está sendo aguardado e pode ter seu edital publicado em novembro com provas em março de 2023. A previsão foi feita pela comissão organizadora responsável pelo andamento das etapas do certame.

Agenda de provas Cebraspe

Outubro de 2022

9/10 – Concurso PC RO

– Concurso PC RO 9/10 – Concurso Bombeiro RO

– Concurso Bombeiro RO 9/10 – ANP

– ANP 9/10 – Concurso Bombeiro RO

– Concurso Bombeiro RO 16/10 – Concurso TCE PB

– Concurso TCE PB 23/10 – Concurso PGDF (oral)

Novembro de 2022

6/11 – Concurso Maringá

– Concurso Maringá 6/11 – Concurso TRT 8

– Concurso TRT 8 27/11 – Concurso INSS

Dezembro de 2022