Corinthians faz 3 x 0 no Fluminense e está na final da Copa do Brasil

De bolso cheio e com a vaga na grande final. O Corinthians bateu o Fluminense nesta quinta-feira (15/9), em partida válida pela semifinal da Copa do Brasil por 3 x 0. O resultado classificou o Timão para a decisão do torneio. Renato Augusto marcou o gol da vitória ainda na primeira etapa. Giuliano fez no segundo tempo e sacramentou a vitória. No último lance, Adson bateu rasteiro e Felipe Melo fez contra.

Agora, a equipe paulista fará a grande final contra o Flamengo, que eliminou o São Paulo. Resumo da partida A bola começou a rolar na Neo Química Arena e desde o início, os donos da casa partiram para cima do Flu com o apoio da torcida. Antes mesmo de completar o primeiro minuto, o Timão teve um escanteio a seu favor e Renato Augusto levou perigo após jogada ensaiada. Mantendo a pressão, a equipe corintiana não deixava o Tricolor se soltar e dominar a posse de bola como de costume. Antes mesmo dos 15 jogados o time paulista já havia contabilizado cinco finalizações, no entanto, sem a efetividade necessária para balançar as redes. Nas únicas duas vezes que o Fluminense chegou ao ataque com perigo, Cássio entrou em ação e evitar o gol do clube carioca. A partir dos 20, o Flu cresceu no jogo e passou a ficar mais tempo com a bola no ataque, somando uma sequência de escanteios seguidos. Só que justamente no momento em que o Fluminense estava melhor na partida, veio o balde de água fria. Fábio deu um chutão, Balbuena recuperou pelo alto, Róger Guedes tocou para Renato Augusto que bateu colocado de fora da área e colocou o Timão em vantagem, 1 x 0. A equipe paulista foi para o intervalo com a vantagem. Tentando recuperar o prejuízo, o Flu começou a segunda etapa pressionando, mas não conseguia igualar o placar. A equipe tricolor pressionava e levava perigo ao gol corintiano. Como resposta, o Corinthians apostava nos contra-ataques em velocidade para tentar matar a classificação. Após os 20 minutos, partida ficou completamente aberta com as duas equipes intercalando ataques, mas sem sucesso em suas finalizações. O Corinthians tentava controlar o jogo, mas o Flu não deixava os donos da casa ficarem em uma situação confortável dentro de campo. A equipe carioca até tinha mais posse de bola, mas era neutralizado pela defesa adversária. Na reta final, o Timão conseguiu segurar a bola no campo de ataque. A equipe trocava passes e esperava o tempo passar. Até que aos 45 minutos, após ótima jogada corintiana, Adson achou Giuliano que bateu para confirmar a classificação. Quando tudo parecia resolvido, mais um gol. Yuri Aberto tocou para Adson, o jovem jogador cruzou rasteiro, a bola bateu no pé de Felipe Melo que acabou marcando contra.