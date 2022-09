Crianças e professores são mantidos reféns por mais de três horas em escola

Dois criminosos em fuga invadiram uma escola particular de inglês no Butantã, na zona oeste de São Paulo, nesta quinta-feira (29). Eles mantiveram quatro professores e quatro alunos como reféns por cerca de três horas e meia. Após negociação com a polícia, a dupla se entregou e acabou presa.

Antes de entrar na Pingu’s English School, eles chegaram a trocar tiros duas vezes com policiais militares, segundo a corporação. Outro suspeito já havia sido preso.

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada às 11h48 para atender um caso de roubo a uma residência na avenida Morumbi.

Durante a patrulha, os policiais se depararam com veículos conduzidos pelos bandidos, dando início a uma perseguição, que durou mais de quatro quilômetros.

O autônomo Luiz Roberto Alves Rego, 42, estava trabalhando na cozinha de casa, por volta do meio-dia, quando começou a ouvir o que inicialmente pensou ser o barulho de rojões. “Mas aí ouvi vários estalos na sequência e percebi que eram tiros”, afirmou à reportagem.

Ele afirmou que os criminosos seguiam em uma Kombi cinza pela rua Doutor Romeo Ferro, no Butantã. Ao acessarem a rua São Dario, depararam-se com uma base móvel da PM e, segundo a polícia, houve troca de tiros.

De acordo com o coronel Victor Fedrizzi, um suspeito foi preso perto do local onde houve o tiroteio.

Outros dois continuaram em fuga até que encontraram novamente policiais, resultando em nova troca de tiros.

Em seguida, a dupla entrou na escola infantil, na avenida Comendador Alberto Bonfiglioli, e rendeu crianças e professores.

A via foi fechada pela polícia. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado, para dar apoio, e passou a conduzir a negociação para que os reféns fossem libertados.

Por volta das 15h20, os criminosos liberaram os reféns e se renderam à polícia. Com eles foram apreendidos um fuzil, uma metralhadora, seis pistolas, munições e coletes à prova de balas.

O delegado-geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves, foi ao local e afirmou que a 4ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Condomínios assumiria as investigações sobre o caso.

Segundo ele, os três detidos atuam no roubo a residências há cerca de dez anos.