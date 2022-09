Criminoso mata dentista e decepa dedo de vítima para sacar dinheiro no banco

A polícia prendeu o suspeito de matar o dentista Rafael Caranhato, de 24 anos, na última quinta-feira (15) na cidade de Fraiburgo, no interior de Santa Catarina.

Segundo informações da Record TV, o suspeito é acusado de matar a vítima com ao menos quatro facadas no peito e um corte profundo no pescoço, além de decepar o dedo indicador para fazer saques bancários.

O autor esteve com a vítima na noite do crime, ambos jantaram juntos no apartamento do dentista e tiveram um desentemdimento. Após cometer o crime, o suspeito decepou o dedo de Rafael e conseguiu sacar R$ 6 mil da conta bancária.

Ainda segundo a polícia, o autor do crime tomou banho no apartamento e usou roupas limpas da vítima, além de levar pertences do local.