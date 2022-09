“Cuba e Coreia nunca me inspiraram”, diz Sanderson que se declara um social democrata

Durante a entrevista no ContilNet, o candidato a senador Sanderson Moura (Psol) afirmou que se considera um social democrata. Questionado sobre os regimes de países como Cuba e Venezuela, o candidato disse que o que o inspira são os países europeus.

“Cuba, Venezuela, Coreia nunca me inspiraram, o que me atrai e inspira é sociedade com bem estar social, sociedades nórdicas, como a Noruega e Suécia, que são locais onde a cultura, a educação, o transporte, a previdência são para todos, onde há pleno emprego e os presídios estão fechando. São locais que tem o Estado forte e num regime de democracias”, explicou o candidato.

