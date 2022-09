Defensoria Pública amplia atuação no interior e terá unidade em Rodrigues Alves

O atendimento jurídico no interior do Acre, por meio da Defensoria Pública do Estado (DPE/AC), tem beneficiado inúmeras famílias e para o fortalecimento dessa atuação, uma unidade será inaugurada ainda este ano em Rodrigues Alves.

Este foi o resultado de uma parceria firmada na tarde desta quarta-feira, 31, em reunião entre a defensora pública geral, Simone Santiago, o prefeito Jailson Amorim, defensoras e defensores públicos e o presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, Neto do Jamilson.

As defensoras Camila Barros e Carolina Matias Vecchi, e os defensores Diego Gonçalves e João Augusto Silveira, que atendem na Unidade Defensorial de Cruzeiro do Sul, ficaram entusiasmados com a possibilidade de melhorar o atendimento à população.

A coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos e do Subnúcleo da Saúde, defensora pública Juliana Marques Cordeiro, também acompanha a defensora-geral na agenda institucional no Juruá.

A Prefeitura já definiu o local e designou duas funcionárias para atender na Unidade da Defensoria Pública em Rodrigues Alves, que funcionará num prédio no centro da cidade. Além dessa importante conquista, o prefeito Jailson Amorim apresentou o terreno que foi doado para construção das futuras instalações da unidade.

“Um dia importante para a nossa instituição, que segue melhorando cada vez mais o atendimento no interior do estado, seja por meio de ações itinerantes, seja com esta grande conquista, um novo espaço sendo oferecido para que a população mais carente possa ser atendida”, disse a defensora-geral, Simone Santiago.

A Unidade de Cruzeiro do Sul vem atendendo as demandas dos moradores de Rodrigues Alves, mas a partir de outubro deste ano, uma funcionária cedida pela prefeitura, Núbia dos Santos Silva, irá atender presencialmente no município e levar as demandas para os defensores públicos.

“Estou muito feliz de ter a Defensoria no nosso município porque sei que vai ajudar muito a população. Nós solicitamos o serviço e a DPE/AC foi muito rápida com a resposta”, disse o prefeito Jailson. Após a reunião foi realizada a visita ao local que vai funcionar a Defensoria Pública e também ao terreno que será doado pela prefeitura para construção do espaço definitivo da unidade no município.

As novas defensoras e os defensores, nomeados em março deste ano, expressaram agradecimento pelo empenho do Executivo e do Legislativo que juntos articularam a instalação da Unidade Defensorial em Rodrigues Alves.